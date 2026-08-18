 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Muerte sobreviniente: Falleció un ciclista atropellado el sábado

Es alarmante la actualización de las estadísticas en siniestros viales en la provincia.

Salta Hoy

18 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El accidente ocurrió el sábado a las 18:00 a plena luz del día en la intersección de calle J. A. Fernández y Libertad, en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus. 

Colisionaron un automóvil y un ciclista. 

La víctima es un hombre de 70 años quien circulaba en bicicleta. 

Fue trasladado con traumatismo encéfalo craneano grave al Hospital San Bernardo, pero lamentablemente falleció ayer, cerca de las 9:00 de la mañana, a consecuencia de las heridas.

Al conductor del vehículo involucrado se le realizó el test de alcoholemia, arrojando resultado negativo.

En el transcurso del mes de agosto son 3 las víctimas fatales en accidentes de tránsito en la provincia, y suman 88 desde que comenzó el año, frente a 81 en el mismo período del año pasado.

Cabe mencionar que en agosto de 2025 se registraron 11 víctimas fatales.

 


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO