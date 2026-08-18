Muerte sobreviniente: Falleció un ciclista atropellado el sábado

El accidente ocurrió el sábado a las 18:00 a plena luz del día en la intersección de calle J. A. Fernández y Libertad, en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus.

Colisionaron un automóvil y un ciclista.

La víctima es un hombre de 70 años quien circulaba en bicicleta.

Fue trasladado con traumatismo encéfalo craneano grave al Hospital San Bernardo, pero lamentablemente falleció ayer, cerca de las 9:00 de la mañana, a consecuencia de las heridas.

Al conductor del vehículo involucrado se le realizó el test de alcoholemia, arrojando resultado negativo.

En el transcurso del mes de agosto son 3 las víctimas fatales en accidentes de tránsito en la provincia, y suman 88 desde que comenzó el año, frente a 81 en el mismo período del año pasado.

Cabe mencionar que en agosto de 2025 se registraron 11 víctimas fatales.



