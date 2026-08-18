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En el fin de semana largo 61 conductores dieron positivo al control de alcoholemia

En los controles realizados por la Policía Vial en toda la provincia, se practicaron un total de 12.000 fiscalizaciones.

Salta Hoy

18 / 08 / 2026

 

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Detectaron 1.213 transgresiones generales a las normativas de tránsito.

Además los uniformados realizaron 5 mil test de alcoholemia y sancionaron a 61 conductores, quienes dieron positivo. 

La cifra de casos con alcoholemia positiva muestra un descenso paulatino respecto a periodos anteriores, donde solían registrarse entre 200, 250 y hasta 300 ebrios por fin de semana.

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