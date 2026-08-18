En el fin de semana largo 61 conductores dieron positivo al control de alcoholemia

Detectaron 1.213 transgresiones generales a las normativas de tránsito.

Además los uniformados realizaron 5 mil test de alcoholemia y sancionaron a 61 conductores, quienes dieron positivo.

La cifra de casos con alcoholemia positiva muestra un descenso paulatino respecto a periodos anteriores, donde solían registrarse entre 200, 250 y hasta 300 ebrios por fin de semana.