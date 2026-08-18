Un jubilado de 64 años fue víctima de una millonaria estafa digital y telefónica

Todo comenzó cuando vio una publicación falsa en Facebook sobre beneficios del IPS para jubilados.

Al contactarse, le pidieron datos personales, pero le apareció una pantalla bancaria en su celular, el hombre se asustó y cortó la comunicación.

Minutos después, recibió una llamada de una mujer que decía ser del banco.

Ella le advirtió sobre un préstamo que no había solicitado y le ofreció ayuda para cancelarlo.

Creyendo que estaba protegiendo su dinero, el hombre terminó gestionando un préstamo real y transfiriendo 2 millones de pesos a los delincuentes.

La víctima, un hombre de 64 años, tiene residencia en calle Alvarado de esta capital.

Cabe recordar que tanto el IPS como las empresas de servicios como Edesa y Aguas del Norte, no ofrecen préstamos ni beneficios económicos extraordinarios a través de Facebook o WhatsApp.



