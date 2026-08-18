En horas casi se completa el cupo para la Feria del Milagro
La habilitación para postularse se abrió ayer lunes de forma on line y en algunas horas, 400 de los 550 lugares quedaron cubiertos, según comentó por Radio Salta, Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana.
Salta Hoy
18 / 08 / 2026
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Comentó que la distribución de la ubicación de los puestos del Milagro se realizan por sorteo.
Además mencionó que la comuna se encuentra organizando la licitación para la cobertura del servicio de 700 baños químicos.
Los interesados en inscribirse deben completar los diferentes formularios a través de la Aplicación Muni Salta.