 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

En horas casi se completa el cupo para la Feria del Milagro

La habilitación para postularse se abrió ayer lunes de forma on line y en algunas horas, 400 de los 550 lugares quedaron cubiertos, según comentó por Radio Salta, Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana.

Salta Hoy

18 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Comentó que la distribución de la ubicación de los puestos del Milagro se realizan por sorteo.

Además mencionó que la comuna se encuentra organizando la licitación para la cobertura del servicio de 700 baños químicos.

Los interesados en inscribirse deben completar los diferentes formularios a través de la Aplicación Muni Salta.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO