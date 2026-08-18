Un comercio salteño tributa por otros dos que no lo hacen

Entre agosto de 2024 y abril de 2026, el comercio perdió 7.391 puestos de empleo.

También son insistentes los reclamos de la Cámara de Comercio e Industria de Salta por la simplificación del sistema tributario, menor presión fiscal y control de la ilegalidad rodeada por el contrabando y la evasión de impuestos.

El exhaustivo estudio expone una radiografía del comercio formal, los puestos registrados que sostiene, su peso en la economía provincial, en contraste con las adversas condiciones en las que se desenvuelve un sector de la actividad económica de la provincia poblado por golpeadas pymes.

El informe del Observatorio Económico de la Cámara de Comercio e Industria precisa que en la ciudad de Salta conviven 77 tributos, 40 de ellos nacionales, 11 provinciales y 26 municipales.

Apenas seis impuestos -IVA, Seguridad Social, Ganancias, Ingresos Brutos, Impuesto al Cheque y la Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene municipal (TISSH)-, representarían el 85% de la recaudación.

En esa multiplicidad de tributos reside la raíz del reclamo de una simplificación del sistema tributario para reducir los costos administrativos que implica para empresas cumplir con numerosos gravámenes.

Gastón Carrazán, director del Instituto de Investigaciones económicas de la Unsa habló de las cifras dadas a conocer por el comercio.

El especialista indicó que otro de los puntos débiles del comercio es la baja en la cantidad de ventas por una retracción del consumo.