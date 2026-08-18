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Día del Niño: Buen movimiento en el centro pero las ventas no alcanzaron las expectativas

“Las compras se realizaron en su mayoría con tarjeta de crédito y el ticket alcanzó un promedio de 50 mil pesos”, dijo por Radio Salta, Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta.

Salta Hoy

18 / 08 / 2026

 

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Indicó que la festividad que celebró a la niñez coincidió este año con un día ubicado a la mitad del mes: “Los clientes ya no tenían efectivo y con los límites de las tarjetas”, expresó.

 

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