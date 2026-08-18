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Sigue en picada el consumo de vino: “Los controles de alcoholemia son recaudatorios”

La competencia con otras bebidas, la situación económica general y los controles por alcoholemia se conjugaron para poner en una situación complicada al sector vitivinícola.

Salta Hoy

18 / 08 / 2026

 

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Así lo dijo por Radio Salta, Alejandro Martorell, presidente de la Cámara de Bodegas de esta provincia.

“En la década del 70 se consumían 90 litros per cápita y hoy esa cifra cayó a 15,7 litros”, expresó.

Martorell tuvo un párrafo aparte sobre la ley de alcoholemia que rige en la provincia hace varios años.

“Es una ley de 'intolerancia' que no existe en ningún lugar del mundo, porque nadie  causará un accidente por tomarse una copita de vino en una cena” manifestó.

“El 70% de los accidentes son de motos, solo el 20% son por alcoholemia y no se sabe de estos últimos con qué grado de alcohol en sangre. Y  no vemos controles de las motos, por eso yo digo que la alcoholemia es meramente recaudatoria”, afirmó Martorell.

Por este motivo reclamó un debate sobre la cuestión en las cámaras legislativas. “Lamentablemente nadie se anima a tratarlo con verdaderas bases científicas”, dijo.

 

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