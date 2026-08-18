“Pese al movimiento de turistas no hay rentabilidad”

La Linda volvió a ser uno de los destinos más elegidos para el receso invernal y registró una ocupación hotelera del 74%.

El periodo finaliza con un balance positivo, $7.700 millones de pesos de impacto económico y con miles de turistas que disfrutaron de una agenda cargada de actividades.

Estos son las cifras dadas conocer por la comuna de capital.

Sin embargo, Mariano García Caínzo, flamante presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta, indicó que pese a que se observan muchos visitantes en la Provincia, la rentabilidad no mejora para el sector.