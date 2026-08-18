El municipio realizará la 11° edición del Reciclatón

La Municipalidad de Salta realizará el próximo martes 25, una nueva edición del Reciclatón, una jornada destinada a promover la separación y recuperación de residuos y fortalecer la economía circular local.

La actividad se desarrollará de 10 a 17 horas en la playa de estacionamiento del Portal Salta Shopping, frente al Hospital Materno Infantil.

Al respecto, Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, invitó a toda la ciudadanía a participar y acercar aquellos materiales que pueden ser recuperados. “Es un día para que entre todos podamos reciclar y para que los vecinos tomen conciencia de que estos residuos son recursos y oportunidades para las cooperativas y para la generación de empleo”, destacó.

Durante la jornada se recibirán papel, cartón, plásticos, latas de aluminio y envases Tetra Brik, además de plásticos duros, como sillas y paragolpes, que serán transformados en madera plástica. Esta propuesta contará con el acompañamiento de Econorte y Recicladora La Flía.

También se podrá llevar aceite vegetal usado, proveniente de los hogares y locales gastronómicos, que será recuperado por la empresa Bios para su transformación en biodiésel.

Asimismo, la Subsecretaría de Participación Ciudadana de la Provincia participará con la recepción de productos textiles, que serán reutilizados para la confección de nuevas prendas mediante talleres y cooperativas.

También se recibirán residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), como heladeras, lavarropas, computadoras, impresoras y celulares, en articulación con la empresa Metalnor.

Como incentivo para la participación, los vecinos podrán acceder a premios sorpresa, entre ellos plantines del Vivero Municipal, entradas a museos y al Teleférico, gracias a la articulación con instituciones del Gobierno provincial y empresas que acompañan la iniciativa. Además, las empresas participantes recibirán certificados de recepción de los materiales.