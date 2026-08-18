La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta presenta ABBA Sinfónico

La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta presentará este 19 de agosto, a las 20.30, ABBA Sinfónico, un espectáculo que reunirá a más de un centenar de artistas en escena en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia.

La propuesta estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta, bajo la dirección de Carolina Pineda, junto al Coro Infantil dirigido por Silvana Acosta y una banda en vivo que acompañará el desarrollo del concierto.

El espectáculo contará además con la participación de destacados invitados especiales. Se sumarán el Coro Cantares y el Coro Allegra, dirigidos por Bernardita Sarmiento; el Coro San Agustín del Colegio Belgrano, bajo la dirección de Victoria Cruz; el ISPA N.º 6004 y el elenco Sinergia Dance, con dirección de Erica Dipp y Johana Angel.

ABBA Sinfónico propone recorrer algunas de las canciones más emblemáticas del reconocido cuarteto sueco a través de nuevos arreglos y una interpretación que combinará la sonoridad de una orquesta sinfónica con la potencia de las voces corales, la música de la banda en vivo y una propuesta coreográfica especialmente preparada para la ocasión.

La puesta busca ofrecer una experiencia artística integral, en la que la música y la danza dialogan para recuperar canciones que atraviesan generaciones y acercarlas a públicos de todas las edades desde una mirada sinfónica y escénica.

La función se realizará en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, ubicado en Zuviría 70. Las entradas ya se encuentran disponibles a la venta a través del sitio www.vamos.gob.ar y también pueden adquirirse en la boletería del teatro.