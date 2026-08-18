El servicio de Fonoaudiología del Materno Infantil ya realizó más de 7 mil prestaciones

El servicio de Fonoaudiología del Hospital Público Materno Infantil registró más de 7.200 prestaciones asistenciales entre enero y junio de 2026, entre consultas externas, interconsultas, seguimientos extraservicio y atenciones mediante consultorio virtual.

El equipo interviene en la prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de alteraciones vinculadas con la audición, el lenguaje, la comunicación, la voz y la deglución, desde la etapa neonatal hasta la adolescencia.

La jefa del servicio, María Eugenia Chuchuy, explicó que la diversidad de prácticas permite detectar alteraciones, arribar a diagnósticos y definir oportunamente tratamientos o derivaciones.

“El objetivo es acompañar a cada paciente desde la evaluación y el diagnóstico hasta el tratamiento y seguimiento que necesite”, dijo la profesional.

Atención especializada

En esa área se realizan valoraciones neurolingüísticas, evaluación de la Escala de Observación para el Diagnóstico del Autismo (ADOS), por sus siglas en inglés; intervenciones para la rehabilitación del lenguaje, exámenes foniátricos y controles evolutivos.

También se efectúa el seguimiento de menores de dos años con antecedentes de prematurez y otros factores de riesgo que pueden incidir en su desarrollo.

El servicio realiza otoemisiones acústicas, potenciales evocados auditivos de tronco cerebral (PEATC), impedanciometrías, audiometrías y logoaudiometrías.

Además, desarrolla prácticas vinculadas con implantes cocleares, como calibraciones y estimulación auditiva, junto con pruebas de conducción ósea y terapia auditiva.

Los profesionales realizan evaluaciones biomecánicas de la función deglutoria e intervenciones de fonoestomatología para detectar y abordar alteraciones relacionadas con la alimentación y la deglución.

Por otra parte, se trabaja articuladamente con los centros de salud del Área Operativa Norte para facilitar la detección, derivación y continuidad del seguimiento de los pacientes en los distintos niveles de atención.

El servicio está integrado por ocho profesionales. Dos de ellos también cumplen funciones en otros equipos asistenciales: una profesional integra el equipo de Neurodesarrollo del Hospital Público Materno Infantil y otra se desempeña en el Centro Provincial de Rehabilitación Física (CePReFiS), fortaleciendo el trabajo interdisciplinario.