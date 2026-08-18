El Teatro Municipal se convierte en punto de encuentro del folklore y el patrimonio

El folklore, la identidad y las tradiciones serán protagonistas durante tres jornadas en el Teatro Municipal (Avda. Paraguay 1240), donde se desarrollará el XVIII Encuentro Nacional de Folklore y XIV Congreso Internacional del Patrimonio Cultural Folklórico – Salta 2026.

La propuesta se realizará el 19, 20 y 21 de agosto, de 9 a 21 horas, y reunirá a referentes, investigadores, artistas, docentes, academias y representantes de distintas organizaciones vinculadas al patrimonio cultural folklórico, en un espacio de intercambio y encuentro abierto a toda la comunidad.

Organizado por la Academia del Folklore de Salta, el Consejo Federal del Folklore de Argentina (COFFAR) y la Biblioteca de la Legislatura de Salta “J. Armando Caro”, el encuentro contará con el acompañamiento de la Municipalidad de Salta, CIESART, la Universidad Nacional de Salta, Mesa Redonda Panamericana “Macacha Güemes” – COFAM, CPAS, Agrupación Cultural Uruguái, Taller de Danzas Folklóricas Tradición Salteña y las Regionales del COFFAR en la provincia de Salta, entre otras instituciones.

Durante las jornadas se desarrollarán conferencias, paneles-debate, exposiciones y actividades artísticas, con una modalidad que combinará propuestas presenciales y virtuales.

En esta edición, uno de los ejes centrales será el concepto de endocultura y su relación con la educación, el patrimonio cultural folklórico y su preservación como herramientas para fortalecer la identidad. También se abordará la necesidad de generar líneas de acción y políticas culturales vinculadas a la protección y proyección de este patrimonio.

La propuesta tendrá además un importante componente artístico, con galas de folklore que reunirán a bailarines y artistas en el escenario del Teatro Municipal. En este marco, el encuentro buscará celebrar las expresiones que forman parte de nuestra identidad y generar un espacio de intercambio entre distintas generaciones y representantes del folklore nacional e internacional.

Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita. Para consultar el cronograma completo y ampliar información, se puede ingresar a www.coffar.org.ar