Plan Vial Zona Norte: comenzó la preparación de la base para el hormigonado

La Municipalidad se encuentra trabajando en el Plan Vial Zona Norte que contempla diversas mejoras tanto en la avenida Bolivia como en su colectora, desde la rotonda del Aero Club hasta la avenida Houssay.

Actualmente, las tareas se están desarrollando en la colectora, desde el nodo vial que se conecta con la avenida YPF hasta la calle José Superi (altura del barrio Pereyra Rozas).

Se trata de una parte de la obra que pertenece al Plan Vial de Zona Norte que tiene como objetivo mejorar y jerarquizar la avenida Bolivia; uno de los principales corredores viales de la ciudad.

Los trabajos incluirán la demolición del pavimento asfáltico existente y la ejecución de una nueva calzada, con el objetivo de mejorar la circulación y brindar mayor seguridad vial a los conductores de la zona.

Esta parte de la obra, desde la rotonda del Aero Club Salta y la calle José Superi, se extenderá hasta el 6 de septiembre y, durante ese período, se implementarán cortes totales y desvíos en el sector.

Desde el municipio se solicita a los conductores prestar atención a la señalización y planificar sus recorridos con anticipación.



