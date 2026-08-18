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Las imágenes peregrinas del Milagro fueron recibidas en el cementerio De la Santa Cruz

Por tercer año consecutivo las réplicas del Señor y la Virgen del Milagro visitaron las instalaciones municipales. En la oportunidad, se ofició un servicio religioso.

Salta Hoy

18 / 08 / 2026

 

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Las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro arribaron esta mañana a las instalaciones del cementerio De la Santa Cruz.

Luis López, director general de los cementerios municipales, manifestó que “por tercer año consecutivo tenemos la visita las imágenes, algo que nos pone muy felices como cada año, principalmente porque se trata de un lugar donde la gente vive con mucha fuerza la fe pidiendo por sus seres queridos”.

Luego del ingreso de las imágenes peregrinas se brindó una misa donde se agradeció por la salud y el trabajo de todos y particularmente para preparar los corazones en vista a la fiesta del Milagro.

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