Más de 22 escuelas técnicas de la provincia participarán del ateneo agropecuario 2026

En el marco de las actividades de la Expo Rural que se desarrolla en la Sociedad Rural Salteña del 19 al 23 de agosto, este jueves 20 de agosto se realizará el Ateneo Agropecuario 2026: formación, innovación y producción. La jornada tendrá lugar en la Escuela Agrícola Martín Miguel de Güemes en el horario de 8:00 a 14:00.

El encuentro propone un espacio de capacitación e intercambio con especialistas y referentes del sector productivo, a través de disertaciones y dinámicas prácticas vinculadas con la agricultura de precisión, biotecnología, gestión de recursos hídricos, buenas prácticas agrícolas, bienestar animal, trazabilidad y uso del suelo.

Programa

8:00 a 8:30 – Acreditaciones.

8:30 a 9:00 – Desayuno.

9:00 a 10:00 – Agricultura de precisión.

Ing. Gustavo Farfán – John Deere Argentina.

10:00 a 10:30 – Biotecnología y los futuros trabajos para el agropecuario. Ing. Rody Marinaro.

10:30 a 11:00 – Gestión integral de los recursos hídricos: desafíos regionales.

11:00 a 12:00 – Buenas prácticas agrícolas. Juan Pina y Ramón Dall’Asta – Atanor.

12:00 a 12:30 – Bienestar animal: trazabilidad de productos cárnicos. Dra. Méd. Vet. Julieta Fernández Madero.

12:30 a 13:00 – Uso del suelo: realidad social, ambiental y productiva.

El Ateneo Agropecuario 2026 busca fortalecer la formación de los futuros técnicos agropecuarios, acercándose a nuevas tecnologías, conocimientos y experiencias vinculadas con los desafíos actuales del sector productivo.