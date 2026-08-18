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Los jardines celebran el Mes de las Infancias

Bajo la metáfora “Ser Faro”, los jardines generan durante agosto espacios seguros, afectivos y estimulantes, donde cada niña y niño pueden desplegar sus capacidades.

Salta Hoy

18 / 08 / 2026

 

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Durante agosto, los establecimientos de Nivel Inicial de la provincia desarrollan diferentes propuestas pedagógicas para celebrar el Mes de las Infancias, con actividades que ponen en el centro a las niñas y niños con sus derechos, creatividad y sus múltiples maneras de aprender, expresarse y descubrir el mundo.

Con la impronta "en el juego encontramos el placer, en los libros encontramos mundos, y en cada niño, un faro esperando brillar", el Ministerio de Educación y Cultura lleva adelante una amplia variedad de experiencias pedagógicas relacionadas con la literatura, el arte y la exploración sensorial.

Entre las actividades se encuentran propuestas recreativas, juegos de construcción, experiencias científicas, lectura y narración de cuentos, dramatizaciones, títeres, juegos con palabras, talleres de creación, juegos de luz y sombra, producciones artísticas y juegos tradicionales.

Asimismo los jardines promueven jornadas de lectura compartida, narraciones, exploración de libros, juegos con palabras y encuentros en los que las familias y otros integrantes de la comunidad participan como narradores y mediadores de historias. La literatura y la alfabetización desde los primeros años, ocupan un lugar central en el mes de las infancias.

En la programación de actividades, también se prevé propuestas colectivas como música, baile, búsquedas del tesoro, muestras, murales y producciones realizadas por los estudiantes.

Desde la Dirección General de Educación Inicial, se vive el Mes de las Infancias como una oportunidad para fortalecer experiencias educativas que reconozcan el derecho a jugar, imaginar, crear, expresarse, participar y construir vínculos significativos. De esta manera, alfabetizar desde los inicios es abrir puertas a la palabra, a la lectura, a la escritura, al pensamiento y a la posibilidad de comprender lo que el mundo ofrece.

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