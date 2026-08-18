El Tren 25 de Mayo llega a Campo Quijano con más de 15 servicios nacionales y provinciales

El Tren Sociosanitario y Recreativo 25 de Mayo estará en Campo Quijano del 24 al 28 de agosto, como parte del recorrido que realizará por distintos municipios de la provincia de Salta para acercar servicios gratuitos de salud, documentación, seguridad social, orientación y actividades recreativas a la comunidad. Este tren llega a Salta luego de la gestión realizada por el ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi con su par de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En el marco de los preparativos para la llegada de la formación, la coordinadora general de Desarrollo Social, Dolores Montarcé, mantuvo una reunión de trabajo con el intendente de Campo Quijano, Lino Yonar, y su equipo, con el objetivo de ultimar detalles vinculados con la organización y prestación de los servicios durante la permanencia del tren en la localidad.

La formación, integrada por 11 vagones especialmente equipados, ofrecerá más de 15 prestaciones a través de un trabajo articulado entre organismos nacionales y provinciales. Entre los servicios previstos se encuentran atención oftalmológica con elaboración de anteojos, odontología, odontopediatría, fonoaudiología y vacunación correspondiente al Calendario Nacional.

También se brindará asistencia y orientación para trámites ante ANSES y RENAPER, educación alimentaria, orientación para huertas, adopciones y el programa Comunidades de Crianza. La propuesta incluye además la participación de la Línea 102, el Ente Regulador de los Servicios Públicos y áreas vinculadas con personas mayores y políticas sociales.

El tren contará asimismo con espacios destinados a actividades recreativas, culturales y educativas, entre ellos una biblioteca, un sector lúdico y un microcine para niños.

Para acceder a las prestaciones durante la estadía en Campo Quijano, los vecinos ya pueden gestionar sus turnos mediante inscripción previa. El formulario habilitado para solicitar los servicios correspondientes al período del 24 al 28 de agosto se encuentra disponible en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffE0kq-wjVIYmXHMjG9Ve7nrv1_6zyPW2yVjhqEc8THvFyIw/viewform?usp=publishartes

Luego de su paso por Campo Quijano, el Tren 25 de Mayo continuará su recorrido por otros municipios salteños. La planificación contempla su llegada a Cerrillos del 31 de agosto al 4 de septiembre, General Güemes del 21 al 25 de septiembre, Pichanal del 28 de septiembre al 2 de octubre y, finalmente, Joaquín V. González del 5 al 9 de octubre.