Estados Unidos afirma que hay negociaciones de paz secretas e Irán lo niega

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que existe un canal de comunicación extraoficial con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) para avanzar en conversaciones de paz, una versión que fue rechazada de inmediato por Teherán. El cruce se produjo al vencer el plazo de 60 días previsto en el memorando firmado entre ambos países el 17 de junio.

En una entrevista con Fox News, el mandatario estadounidense afirmó que las negociaciones se realizan directamente con integrantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), al margen de funcionarios y mediadores del Gobierno iraní. Además, sostuvo que los ayatolás "deberían izar la bandera blanca de la rendición".

"Son buenos jugadores de póquer, pero se están muriendo", expresó Trump, quien aseguró que no tiene un calendario definido para poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero. "No tengo prisa", agregó.

Trump también rechazó que las elecciones legislativas de noviembre condicionen su estrategia, pese a la preocupación existente dentro del Partido Republicano por el impacto político de una guerra que ya lleva casi seis meses.

El presidente reiteró, además, que su principal objetivo es impedir que Irán consiga un arma nuclear. El plazo de negociación venció sin avances hacia un acuerdo más amplio sobre el levantamiento de sanciones, el programa nuclear iraní y otros puntos de tensión regional.

Respuesta iraní

Desde Teherán, la Guardia Revolucionaria negó categóricamente la existencia del supuesto canal secreto. Su portavoz, Hossein Mohebbi, calificó las declaraciones de Trump como una "ilusión" y aseguró que ningún funcionario del CGRI mantiene conversaciones con representantes estadounidenses.

En la misma línea, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, desmintió contactos extraoficiales a través del Kurdistán iraquí y negó una supuesta reunión secreta en Erbil. Según afirmó, esas versiones forman parte de "operaciones psicológicas" destinadas a generar divisiones dentro de Irán.

La tensión se mantiene también en torno al estrecho de Ormuz, donde Teherán asegura tener el control, mientras Washington mantiene una fuerte presión militar y diplomática.

Amenazas a Omán

El presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó ayer con bombardear "sin piedad" a Omán si el país interfiere en las conversaciones con Irán sobre el estrecho de Ormuz. La advertencia llegó después de que Teherán anunciara un acuerdo con Mascate para habilitar rutas marítimas seguras en el paso, en medio de nuevas tensiones entre Washington y el gobierno iraní por el control de ese lugar estratégico.