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Salta fortalece su agenda pensando en grandes eventos deportivos

La Agencia Provincial Salta Deportes trabaja con Nación en una agenda conjunta que permita ampliar la presencia de la provincia con grandes eventos deportivos, turísticos y económicos.

Deportes

18 / 08 / 2026

 

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La presidenta de la Agencia Provincial Salta Deportes, Claudia Vásquez, coordinó con el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, acciones para fortalecer a Salta en el calendario deportivo nacional e internacional durante el segundo semestre del año.

En el encuentro llevado a cabo en Buenos Aires se abordaron alternativas para que la provincia pueda ser sede de eventos deportivos de alto impacto, entendiendo al deporte como una herramienta estratégica para promover el turismo, generar movimiento económico y posicionar a Salta a nivel nacional e internacional.

“El encuentro con Daniel Scioli nos permitió abrir una agenda de trabajo concreta y estratégica para continuar posicionando el deporte salteño a nivel nacional”, destacó Vásquez y remarcó que existe una línea de trabajo sostenida: “Queremos abrir nuevas oportunidades, atraer eventos de relevancia y generar una agenda conjunta que nos permita seguir creciendo y tener mayor presencia en el escenario deportivo nacional e internacional”.

Scioli comprometió su visita a Salta durante los próximos meses para participar en actividades que serán coordinadas junto a la Agencia Provincial Salta Deportes. La reunión es parte de la estrategia para consolidar a Salta como destino para grandes eventos deportivos y potenciar el impacto que estas actividades generan en el turismo, la economía y el desarrollo deportivo provincial.

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