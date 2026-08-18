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Toda la programación

La Final Provincial del Fútbol de los Barrios se juega este miércoles en el Martearena

Palermo, La Merced, Cerrillos, y El Potrero disputarán los títulos. La entrada será libre y gratuita desde las 19 horas.

Deportes

18 / 08 / 2026

 

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El estadio Padre Ernesto Martearena será el escenario del cierre del Torneo Provincial de Fútbol de los Barrios este miércoles 19 de agosto. Tras recorrer distintos municipios salteños, la competencia llega a su definición con dos finales que prometen gran convocatoria.

La actividad comenzará a las 20 horas con el cruce femenino entre Palermo y La Merced. Más tarde, a las 22, Cerrillos y El Potrero se enfrentarán por el campeonato masculino.

Para quienes no puedan asistir, Sports Salta transmitirá los partidos en vivo. La prensa acreditada ingresará por la puerta N.º 11.

El torneo cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo y Deportes y busca consolidar al deporte barrial como espacio de encuentro e integración en toda la provincia.

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