Maxi Arce se consagró en EEUU y apunta al Mundial de pádel

El salteño Maxi Arce volvió a subirse a lo más alto del podio al consagrarse campeón de la liga estadounidense de pádel, en la etapa disputada en Los Ángeles. Junto al español David Gala y como capitán del equipo mexicano WABES, consiguió un nuevo título que marca un gran comienzo para la segunda mitad de la temporada.

El triunfo llega en un momento clave para Arce, que busca terminar el año entre los 20 mejores del ranking mundial de Premier Padel y mantiene la ilusión de ser convocado nuevamente a la Selección argentina para disputar el Mundial.

Tras la consagración, agradeció el respaldo de los salteños y aseguró: “Soy hincha número uno de la Selección y desde donde me toque estar voy a alentar siempre”.

Cabe destacar que este torneo se disputó en el salón Barker Hangar de Santa Mónica, California, desde el pasado jueves 13 hasta el domingo 16, día que se jugó la final.