Boca goleó a Recoleta y clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana

El "Xeneize" salió decidido a liquidar la serie y encontró los caminos para marcar diferencias desde el comienzo. Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco fueron los autores de los goles que le dieron la victoria al conjunto dirigido por Boca.

Ahora, Boca espera por su rival en los cuartos de final, que saldrá del cruce entre Bolívar y São Paulo.

Si el rival es Bolívar, la serie comenzará en La Paz durante la semana del 8 al 10 de septiembre y tendrá su revancha en La Bombonera en la semana del 15 al 17.

En caso de que el clasificado sea São Paulo, Boca será local en el partido de ida, también entre el 8 y el 10 de septiembre, mientras que la revancha se disputará en Brasil entre el 15 y el 17 del mismo mes.

Foto: Boca Juniors Oficial (Red Social X)