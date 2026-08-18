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Pobreza infantil: casi 4 de cada 10 chicos tienen dificultades para comprar ropa o calzado

Un informe de la UCA revela que el 37,5% de los niños y adolescentes atravesó problemas económicos para adquirir vestimenta o calzado. En el NOA, la pobreza infantil alcanza al 42,4%, con un 8,3% de chicos en situación de indigencia.

Argentina

18 / 08 / 2026

 

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La pobreza infantil continúa mostrando una de sus caras más duras en la Argentina: casi cuatro de cada diez niñas, niños y adolescentes tuvieron dificultades para comprar ropa o calzado por motivos económicos durante el último año. El dato surge de un informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), que también advierte sobre las persistentes desigualdades entre regiones y grupos sociales.

De acuerdo con la Encuesta de la Deuda Social Argentina de 2025, el 37,5% de los menores de 18 años atravesó dificultades para acceder a vestimenta o calzado. La situación empeora considerablemente entre las familias de menores recursos: en el estrato socioeconómico muy bajo, el porcentaje llega al 58,3%, mientras que entre los hogares del nivel medio alto desciende al 17,8%.

El indicador muestra que la pobreza infantil no se limita únicamente a si los ingresos familiares logran superar o no una determinada canasta, sino que se refleja directamente en bienes esenciales para la vida cotidiana de los chicos.

En el NOA, más de cuatro de cada diez chicos son pobres

El panorama también resulta preocupante para el Noroeste argentino. Según los datos correspondientes al primer trimestre de 2026, en el NOA el 8,3% de las niñas, niños y adolescentes se encuentra en situación de indigencia, mientras que otro 34,1% es pobre no indigente.

De acuerdo con la Encuesta de la Deuda Social Argentina de 2025, el 37,5% de los menores de 18 años atravesó dificultades para acceder a vestimenta o calzado. La situación empeora considerablemente entre las familias de menores recursos: en el estrato socioeconómico muy bajo, el porcentaje llega al 58,3%, mientras que entre los hogares del nivel medio alto desciende al 17,8%.

El indicador muestra que la pobreza infantil no se limita únicamente a si los ingresos familiares logran superar o no una determinada canasta, sino que se refleja directamente en bienes esenciales para la vida cotidiana de los chicos.

En el NOA, más de cuatro de cada diez chicos son pobres

El panorama también resulta preocupante para el Noroeste argentino. Según los datos correspondientes al primer trimestre de 2026, en el NOA el 8,3% de las niñas, niños y adolescentes se encuentra en situación de indigencia, mientras que otro 34,1% es pobre no indigente.

En conjunto, esto significa que aproximadamente el 42,4% de los menores de 18 años del NOA vive por debajo de la línea de pobreza, una proporción que equivale a más de cuatro de cada diez chicos.

El informe identifica además a las regiones del norte argentino entre las zonas donde se concentran algunos de los principales factores de vulnerabilidad infantil. La combinación de empleos informales o falta de trabajo entre los adultos responsables, hogares monomarentales y residencia en el norte del país aparece de manera consistente como uno de los perfiles de mayor riesgo.

La pobreza infantil bajó desde el récord de 2024, pero sigue siendo elevada

A nivel nacional, la situación mostró una mejora respecto del momento más crítico de los últimos años. La pobreza entre niñas, niños y adolescentes había alcanzado un máximo del 70,4% en 2024, pero descendió al 46,9% en 2025 y al 42,5% durante el primer trimestre de 2026.

Pese a esa recuperación, la UCA remarca que más de cuatro de cada diez menores siguen siendo pobres y que la infancia continúa siendo el grupo etario más afectado por este fenómeno.

La indigencia infantil también registró una fuerte caída desde el pico del 30,6% de 2024 hasta el 9,5% en 2026, aunque sigue por encima de la incidencia registrada entre los adultos.

El impacto va más allá de los ingresos

Las privaciones detectadas por la UCA también alcanzan otras dimensiones fundamentales del desarrollo infantil. El 36,8% de los chicos escolarizados presenta dificultades de aprendizaje, mientras que el 27,3% tiene pocos amigos o problemas para relacionarse y el 18,1% manifiesta síntomas de tristeza o ansiedad que afectan su vida cotidiana o desempeño escolar.

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