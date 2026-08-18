La Rioja lanza una nueva emisión de los “Chachos”

La provincia de La Rioja decidió recurrir otra vez a los “Chachos”, la cuasimoneda que ya había utilizado durante 2024, pero ahora con una emisión renovada y un objetivo claro: estimular el consumo local y acelerar la circulación monetaria en el territorio. La administración de Ricardo Quintela oficializó la puesta en circulación de 4.000 millones de pesos en estos bonos, que serán distribuidos entre distintos sectores de la población.

Alcance y beneficiarios

Según trascendió de fuentes oficiales y de medios riojanos, la iniciativa alcanzará a unas 80.000 personas. Cada beneficiario —entre trabajadores y titulares de prestaciones sociales— recibirá un monto de 50.000 “Chachos”, que podrá canjear exclusivamente en comercios que se hayan sumado al esquema. De esta forma, el Gobierno espera que los fondos no queden estáticos, sino que se conviertan en un motor de compras dentro de la propia provincia.

Qué son los BOCADE y cómo funcionan

El instrumento emitido responde a la denominación oficial de Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE). Con esta nueva tanda, el Ejecutivo riojano busca reforzar el circuito económico regional: los bonos llegan a manos de los consumidores, estos los gastan en los locales adheridos, y los comerciantes, a su vez, pueden usarlos para cancelar obligaciones tributarias o proveedurías, cerrando así un ciclo interno que evita la fuga de recursos.

Dos sectores en el foco

La decisión apunta simultáneamente a dos puntales de la economía provincial. Por un lado, los trabajadores y beneficiarios, que ven reforzado su poder adquisitivo para afrontar gastos diarios. Por el otro, los comercios, que obtienen un flujo extra de clientes y la posibilidad de incorporar los bonos a su caja sin mayores complejidades.

Respaldo oficial y antecedentes

El ministro de Hacienda de La Rioja, Fabián Blanco, defendió la medida y destacó la experiencia positiva de la primera implementación en 2024. “Los ‘Chachos’ tuvieron una muy buena aceptación y no se registraron inconvenientes en su utilización”, afirmó el funcionario. Además, subrayó que la confianza generada entre los comerciantes fue un factor clave para repetir la estrategia. “La intención es que los bonos sigan rotando mediante compras en los negocios adheridos, y no se estanquen en pocas manos”, agregó Blanco.

Perspectivas

Con esta emisión, La Rioja refuerza su apuesta por las cuasimonedas como palanca anticíclica en un contexto de restricción nacional. El desafío ahora es mantener la adhesión del sector comercial y garantizar que los “Chachos” cumplan su rol de dinamizadores, sin generar distorsiones en los precios ni desconfianza entre los consumidores. Por lo pronto, el Gobierno provincial ya trabaja en la logística de distribución y en la ampliación de la red de negocios participantes para maximizar el impacto de los 4.000 millones inyectados.