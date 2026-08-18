Copa Robótica: Dos equipos de escuelas salteñas viajarán a Neuquén para la Final Nacional

El Ministerio de Economía y Servicios Públicos acompañó la realización de la Semifinal Provincial de la Copa Robótica Argentina 2026, que se desarrolló este martes 18 de agosto en el Microestadio Delmi, con la participación de 20 equipos de estudiantes de distintos puntos de Salta.

Durante el encuentro estuvieron presentes la subsecretaria de Economía del Conocimiento, Lorena Trovato; el referente tecnológico de ese organismo, Andrés Tarifa; y la directora de Proyectos Especiales de Educabot, Ivana Marchettini.

La jornada, que se extendió de 9 a 17 horas, reunió a jóvenes que pusieron a prueba sus conocimientos y habilidades en programación, diseño y robótica, en una experiencia que promovió la innovación, la creatividad, el trabajo colaborativo y las vocaciones científico-tecnológicas.

De los 149 equipos que participaron en el inicio de la Copa Robótica 2026, 20 llegaron a la instancia semifinal y, finalmente, dos equipos fueron seleccionados para representar a Salta en la Final Nacional, que tendrá lugar los días 25 y 26 de septiembre en la provincia de Neuquén.

El primer puesto de la Semifinal Provincial fue para la Escuela Técnica Alberto Einstein, mientras que el segundo puesto correspondió al San Isidro College. Ambos grupos viajarán a Neuquén para competir en la instancia nacional del certamen.

La Copa Robótica Argentina constituye un espacio de aprendizaje y encuentro que busca fortalecer el desarrollo de habilidades vinculadas a la tecnología y la economía del conocimiento, acercando a estudiantes de todo el país a la programación, la robótica y la innovación.

La competencia continuará avanzando hacia instancias nacionales e internacionales y tendrá su última etapa en Corea del Sur, donde se desarrollará la instancia final de la competencia.

Desde el Ministerio de Economía y Servicios Públicos se destacó el compromiso y la dedicación de los estudiantes, docentes y equipos educativos que participaron de esta edición y que hicieron posible que Salta esté representada en las próximas instancias.

De esta manera, dos equipos salteños llevarán el talento, la creatividad y los conocimientos desarrollados en nuestra provincia a la Final Nacional de la Copa Robótica Argentina 2026, con el desafío de continuar avanzando hacia la instancia internacional en Corea del Sur.