Miguel Nanni fue elegido presidente de la Auditoría General de Salta

Miguel Nanni fue elegido por unanimidad como nuevo presidente de la Auditoría General de la Provincia de Salta. La decisión fue adoptada por los cinco integrantes del Colegio de Auditores y el dirigente radical asumirá formalmente la conducción del organismo este miércoles 19 de agosto.

La designación se produce apenas una semana después de que Nanni asumiera como auditor general. En aquel mismo acto también regresó al organismo Gustavo Adolfo Ferraris, quien volvió a integrar el Colegio de Auditores.

Con las nuevas incorporaciones, el cuerpo quedó conformado por Nanni, Marcos Segura Alzogaray, Elsa Pereyra Maidana, A. Javier Cancinos y Ferraris. Fueron los cinco integrantes quienes resolvieron por unanimidad que Nanni ocupe la presidencia.

Hasta ahora, la conducción estaba en manos de Segura Alzogaray, quien ejercía la presidencia de manera transitoria. Según se informó oficialmente, presentó su renuncia al cargo -aunque continuará como auditor general- para posibilitar la elección de las nuevas autoridades.

La llegada de Nanni a la Auditoría había atravesado previamente el proceso de designación en la Legislatura provincial. Su candidatura recibió además respaldos de dirigentes nacionales y gobernadores, entre ellos Alfredo Cornejo, de Mendoza; Carlos Sadir, de Jujuy, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.

También expresaron su apoyo el exgobernador de Corrientes Gustavo Valdés; el rector de la UBA, Ricardo Gelpi; el vicerrector Emiliano Yacobitti; el exministro de Economía Ricardo López Murphy; el titular de la AGN, Jesús Rodríguez; y otros dirigentes y referentes políticos y académicos.

Tras ser elegido presidente, Nanni agradeció la confianza de sus pares y señaló que buscará conducir la Auditoría con “independencia, rigor técnico y apego a la legalidad”, con el objetivo de fortalecer el control sobre los recursos públicos de la Provincia.