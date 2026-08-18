La Policía busca a un hombre con pedido de captura nacional e internacional

La Policía de Salta trabaja para dar con el paradero de Samuel Limón Álvarez, quien registra un pedido de captura y detención nacional e internacional en el marco de una causa por robo calificado, agravado por el uso de armas y en banda.

La investigación se inició a raíz de la sustracción de una camioneta ocurrida el pasado 14 de agosto en un lavadero de barrio Luján, en Salvador Mazza. A partir de distintas tareas investigativas realizadas por el Grupo de Investigaciones Sector 43, se logró identificar al hombre como uno de los principales sospechosos vinculados al hecho.

En el avance de las actuaciones surgieron indicios de que el requerido se encontraría en Bolivia, por lo que la Fiscalía Penal de Salvador Mazza solicitó su captura nacional e internacional, la incorporación de la medida al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales y la tramitación de una Notificación Roja de INTERPOL.

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información que contribuya a su localización, se comunique de inmediato al Sistema de Emergencias 911 o a la dependencia policial más cercana.

