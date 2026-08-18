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Toda la programación

La Expo Rural Salta 2026 abre sus puertas

Del 19 al 23 de agosto el tradicional evento reunirá a productores, cabañeros, empresas y al público general con una propuesta que combina actividad productiva, tradición y opciones recreativas para toda la familia.

Salta Hoy

18 / 08 / 2026

 

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Del 19 al 23 de agosto, el predio de la Sociedad Rural Salteña volverá a ser el punto de encuentro entre el campo y la ciudad en una nueva edición de la Expo Rural Salta.

El tradicional evento reunirá a productores, cabañeros, empresas y al público general con una propuesta que combina actividad productiva, tradición y opciones recreativas para toda la familia. En ese marco, el Gobierno de la Provincia de Salta a través del Ministerio de Producción y Minería acompañará el desarrollo de la exposición con líneas crediticias como herramientas de inversión para la compra de animales y la mejora de infraestructura ganadera.

Desde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario informaron que en esta ocasión se pusieron a disposición 700 millones para la compra de reproductores, y 400 millones para la compra de vientres bovinos. Además, la línea del “Plan Ganar” contempla infraestructura e instalaciones con créditos de hasta 14 millones de pesos.

El evento se declarará de interés provincial. De esta manera, todas las operaciones comerciales que se realicen durante los 5 días que dura la actividad quedarán exentas del Impuesto a los Sellos, y del Impuesto a las Actividades Económicas. Además, la Provincia contará con una carpa donde diversos municipios expondrán sus artesanías y productos locales.

La programación contará con exhibiciones, juras de clasificación y remates de distintas razas bovinas (Braford, Brangus, Brahman, entre otras), equinas y de ganado menor. Además, se realizarán charlas sobre economía y genética ganadera, como el Encuentro Braford el miércoles 19 y una disertación de Leo Ponzio el viernes 21, así como el tradicional almuerzo ganadero y actividades comerciales.

Para los visitantes no vinculados al sector, la agenda ofrecerá demostraciones ecuestres, la clásica prueba de mansedumbre, el Concurso de Aperos, exhibiciones de pato (deporte nacional argentino) y el 3° Concurso de Asadores. Las familias y los más chicos podrán disfrutar de la propuesta “Mi primera vuelta a caballo”, sumado a un patio de comidas, stands comerciales y los espacios After Expo y After Pato.

El gran cierre tendrá lugar el domingo 23 con el Aparte Campero, la Misa de Campo, la presentación de la Escuadra San Jorge y el Acto Inaugural oficial, concluyendo cinco jornadas dedicadas a celebrar la producción y las tradiciones salteñas.

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