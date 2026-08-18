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El SAMEC conmemora su trayectoria con acto oficial y simulacro

El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) celebra este martes su 39° aniversario.

Salta Hoy

18 / 08 / 2026

 

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La jornada conmemorativa comenzó esta mañana a las 8:30 en la sede central del organismo, en avenida Arenales, entre Sarmiento y Alvear. 

El acto estuvo encabezado por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, y el director del SAMEC, Daniel Romero. 

Durante la ceremonia, se recordaron los hitos históricos de la institución. También se entregaron reconocimientos por su compromisoal personal jubilado.

Al finalizar, estaba previsto un simulacro de rescate ante un siniestro vial en el Campo Histórico de la Cruz. El evento se suspendió por lluvias. 

 

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