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Vialidad Nacional intensifica los trabajos de conservación en las rutas salteñas

La Dirección Nacional de Vialidad informó que estas labores buscan garantizar la transitabilidad y seguridad de los usuarios.

Salta Hoy

19 / 08 / 2026

 

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En la Ruta Nacional 9, se completaron trabajos desde el puente Wierna del Río La Caldera hasta el límite con Jujuy. 

Las tareas se complementan con las obras que se realizan sobre esta misma ruta en la localidad de Vaqueros con sus nuevos puentes y circunvalación.

También se realizaron tareas de desmalezado y bacheo en tramos clave, mejorando la visibilidad y el estado del camino. 

En el sector entre Alto La Sierra y el Límite entre Salta y Jujuy se realizaron tareas de desmalezado manual lo que permitió mejorar las condiciones de visibilidad en el tramo de cornisa. 

Hacia otro sector de la provincia, en la Ruta Nacional 16 los trabajadores del Campamento de Metán realizaron el despeje de banquinas en unos 30 km entre El Galpón y el cruce con la Ruta Nacional 9/34.

Las labores continuarán en las próximas semanas, por lo que se pide a los conductores circular con precaución.

 

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