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La Cordillera mostró su cara invernal

Las montañas del oeste de Salta amanecieron hoy cubiertas de nieve. La neblina y la humedad marcaron las primeras horas de la jornada en la ciudad de Salta.

Salta Hoy

19 / 08 / 2026

 

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[Fotos gentileza diario El Tribuno]

La serranía mostró postales invernales con hielo y escarcha. 

A pesar de las bajas temperaturas con 8 grados, no fue una de las mañanas más frías. 

La visibilidad se redujo a tan solo 100 metros debido a la densa niebla. 

Para hoy se anticipa máxima de 15 grados, mientras se espera un aumento gradual de las temperaturas a partir de mañana, alcanzando los 20 ºC.

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