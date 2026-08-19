La Cordillera mostró su cara invernal
Las montañas del oeste de Salta amanecieron hoy cubiertas de nieve. La neblina y la humedad marcaron las primeras horas de la jornada en la ciudad de Salta.
Salta Hoy
19 / 08 / 2026
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[Fotos gentileza diario El Tribuno]
La serranía mostró postales invernales con hielo y escarcha.
A pesar de las bajas temperaturas con 8 grados, no fue una de las mañanas más frías.
La visibilidad se redujo a tan solo 100 metros debido a la densa niebla.
Para hoy se anticipa máxima de 15 grados, mientras se espera un aumento gradual de las temperaturas a partir de mañana, alcanzando los 20 ºC.
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