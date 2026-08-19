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Tragedia en Orán: Un hombre de 46 años murió tras un incendio en su habitación

Ocurrió durante la madrugada del domingo pasado en una vivienda del barrio Juan Taranto, en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.

Salta Hoy

19 / 08 / 2026

 

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Efectivos policiales y bomberos rescataron al hombre, quien se había refugiado detrás de un mueble dentro de su habitación para intentar cubrirse de las llamas.

Fue trasladado de urgencia al Hospital San Vicente de Paul, donde lamentablemente falleció a causa de las severas quemaduras y la intoxicación por inhalación de humo.

La investigación apunta a un incendio de carácter accidental.

En el dormitorio se encontraron múltiples colillas de cigarrillos y evidencias de consumo de bebidas alcohólicas.

Se presume que la víctima, con los reflejos disminuidos por el alcohol, inició accidentalmente el fuego y, al verse acorralado, intentó esconderse detrás de un mueble en lugar de evacuar la vivienda.

 

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