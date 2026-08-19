Una hora sin servicio: Volvió la luz tras el corte en vastas zonas de la capital salteña
EDESA informó que por razones que se tratan de establecer se produjo la salida de servicio del Transformador 1 de la Estación Transformadora Salta Sur que es operada por Transnoa.
Salta Hoy
19 / 08 / 2026
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Esto afectó la distribución de energía en el centro, macrocentro, zona oeste alta y parte de zona sur de la ciudad de Salta.
La empresa detalló que la salida de servicio inició a las 7:58 y finalizó a las 9:03.