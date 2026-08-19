Sin juicio por el incentivo: “Ahora vamos a exigir un fuerte incremento”

“Ahora ya no existe la excusa que nos decían que no se podía avanzar en este tema porque había un juicio. Ahora no hay más excusas, por lo tanto nosotros exigimos un importante incremento”, dijo por Radio Salta, Fernando Mazzone, secretario general de la Asociación Docente Provincial (ADP).

Por otro lado confirmó que convocaron al gremio a varias reuniones por la denuncia pública y manifestación contra la ART Más Salud por malos tratos a docentes.