 imagen

EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Sin juicio por el incentivo: “Ahora vamos a exigir un fuerte incremento”

El Gobierno de Salta formalizó un acuerdo con Nación que no solo redefine una deuda de más de $265 mil millones, sino que además pone fin a uno de los reclamos que la Provincia había impulsado con mayor fuerza tras la eliminación de los fondos nacionales destinados al incentivo docente.

Salta Hoy

19 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

“Ahora ya no existe la excusa que nos decían que no se podía avanzar en este tema porque había un juicio. Ahora no hay más excusas, por lo tanto nosotros exigimos un importante incremento”, dijo por Radio Salta, Fernando Mazzone, secretario general de la Asociación Docente Provincial (ADP).

Por otro lado confirmó que convocaron al gremio a varias reuniones por la denuncia pública y manifestación contra la ART Más Salud por malos tratos a docentes.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO