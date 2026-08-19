Sin juicio por el incentivo: “Ahora vamos a exigir un fuerte incremento”
El Gobierno de Salta formalizó un acuerdo con Nación que no solo redefine una deuda de más de $265 mil millones, sino que además pone fin a uno de los reclamos que la Provincia había impulsado con mayor fuerza tras la eliminación de los fondos nacionales destinados al incentivo docente.
Salta Hoy
19 / 08 / 2026
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“Ahora ya no existe la excusa que nos decían que no se podía avanzar en este tema porque había un juicio. Ahora no hay más excusas, por lo tanto nosotros exigimos un importante incremento”, dijo por Radio Salta, Fernando Mazzone, secretario general de la Asociación Docente Provincial (ADP).
Por otro lado confirmó que convocaron al gremio a varias reuniones por la denuncia pública y manifestación contra la ART Más Salud por malos tratos a docentes.