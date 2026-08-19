Motociclista con heridas leves tras chocar con un auto en Catamarca y San Juan

Los involucrados son un automóvil Nissan y una motocicleta Rouser de 200 cc.

La moto circulaba por calle Catamarca, tenía la prioridad de paso por la derecha, y el auto transitaba por San Juan en sentido hacia el centro.

Ambos conductores avanzaron sin precaución ni reducción de velocidad en un cruce ciego, lo que provocó el impacto.

Producto de la colisión, el motociclista saltó por encima del capó del auto y cayó sobre la calzada.

Afortunadamente, el conductor de la moto llevaba puesto el casco reglamentario y solo sufrió golpes leves.

Fue asistido en el lugar pero no requirió traslado a un hospital.

El auto quedó con la óptica delantera derecha y el espejo retrovisor completamente destrozados, mientras que la moto también sufrió daños mecánicos.

Intervino el inspector de Tránsito Ángel Alderete, quien constató que ambos conductores contaban con la documentación en regla para realizar las denuncias ante sus compañías de seguro.