Un niño de 14 años ingresó a una escuela y exhibió un arma de fuego a niños de 2° grado

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El menor ingresó al edificio, se dirigió hasta el aula de segundo grado, golpeó o abrió la puerta y mostró un arma de fuego con la clara intención de ser visto, para luego retirarse del lugar.

Tras la denuncia formal radicada por la directora de la escuela, se desmintieron las versiones iniciales que hablaban de amenazas dirigidas a alumnos o docentes.

El hecho fue tipificado por la visualización y exhibición del arma.

Trascendió que el adolescente ya no pertenecía a la institución educativa debido a inconvenientes de conducta previos.

Aunque inicialmente se informó que tenía 16 años, Radio Salta confirmó este mediodía con información de último momento que el menor tiene 14 años.

Se le secuestró un rifle calibre 22, un arma larga de dimensiones considerables que no se puede ocultar fácilmente.

Ahora intentan determinar si el rifle estaba cargado y cómo logró acceder a él, si pertenecía a un familiar, a un conocido o si lo obtuvo por otros medios.

Gracias al relevamiento de cámaras de seguridad, la policía identificó al menor y lo detuvo por orden de la fiscalía interviniente.

Hasta el momento, la causa está caratulada como supuesta portación ilegítima de arma de fuego.

El chico fue citado a una audiencia judicial prevista para hoy a las 10:00 para evaluar su situación procesal y determinar si continúa bajo resguardo estatal o si es restituido a sus padres.

A todo esto, la comunidad educativa se encuentra consternada.

Para hoy, en el inicio del turno tarde, se convocó una reunión de padres que exigen explicaciones a las autoridades y la implementación inmediata de medidas de seguridad para garantizar la protección de los niños.

Se enfatizó la necesidad de un acompañamiento interdisciplinario tanto para la familia del menor como para la comunidad escolar.