Una fábrica de cerámicas salteña paró su producción por falta de gas para los hornos

“Nosotros tenemos parada la fábrica hace 3 o 4 días, porque el 50 por ciento de gas nos sirve sólo para mantener los hornos encendidos”, confirmó por Radio Salta, Julio Fazio, vicepresidente de la Unión Industrial Salteña y director de la firma Cerámica Salteña, la afectada.

Agregó que pese a la lamentable paralización de la producción se sostienen los puestos laborales. “Tenemos a nuestros empleados barriendo”, dijo.

Por otro lado -y haciendo referencia a la situación general de los industriales-, Fazio indicó que preocupa la existencia de dos economías en el país “con realidades sumamente diferentes”.

“Estas economías están marchando de forma paralela y no se pueden cruzar”, dijo.

Agregó que todos los sectores que integran la Unión Industrial Salteña están muy afectados “por el enfriamiento de la economía”, sobre todo mencionó a los relacionados con la construcción y al consumo masivo.

“Hay muchos cheques rechazados, mucha competencia en lo nacional y lo importado y además de la baja en el consumo en general por falta presupuesto de los clientes”, manifestó Fazio.