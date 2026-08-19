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Una fábrica de cerámicas salteña paró su producción por falta de gas para los hornos

El sector está sufriendo los primeros efectos de la restricción del gas natural al 50% ordenada por el Gobierno nacional para tratar de hacer frente a la demanda hogareña del combustible en invierno.

Salta Hoy

19 / 08 / 2026

 

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“Nosotros tenemos parada la fábrica hace 3 o 4 días, porque el 50 por ciento de gas nos sirve sólo para mantener los hornos encendidos”, confirmó por Radio Salta, Julio Fazio, vicepresidente de la Unión Industrial Salteña y director de la firma Cerámica Salteña, la afectada.

Agregó que pese a la lamentable paralización de la producción se sostienen los puestos laborales. “Tenemos a nuestros empleados barriendo”, dijo.

Por otro lado -y haciendo referencia a la situación general de los industriales-, Fazio indicó que preocupa la existencia de dos economías en el país “con realidades sumamente diferentes”.

“Estas economías están marchando de forma paralela y no se pueden cruzar”, dijo.

Agregó que todos los sectores que integran la Unión Industrial Salteña están muy afectados “por el enfriamiento de la economía”, sobre todo mencionó a los relacionados con la construcción y al consumo masivo.

“Hay muchos cheques rechazados, mucha competencia en lo nacional y lo importado y además de la baja en el consumo en general  por falta presupuesto de los clientes”, manifestó Fazio.

 

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