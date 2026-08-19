Quieren duplicar la cantidad de ganado vacuno salteño

En diálogo con Radio Salta, Figueroa destacó la habilitación de la Ganadería Integrada Bajo Monte, marco que permite desarrollar pasturas mediante proyectos aprobados y sustentables.

Remarcó la importancia de convertir la producción local de granos en proteína animal (carne), como estrategia para evitar los altos costos de flete hacia los puertos lejanos.

Sostuvo que el objetivo central es duplicar el stock ganadero de la provincia hasta alcanzar los 2 millones de cabezas.

Sobre la perspectiva de mercado, Figueroa expresó que luego de un período prolongado de rezago y baja rentabilidad, la ganadería presenta un panorama favorable impulsado por una demanda interna sostenida y una creciente demanda externa de carnes de alto valor.



