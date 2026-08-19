La Subsecretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad lanza el programa "Calefón en Casa", una nueva política pública destinada a garantizar el acceso al agua caliente sanitaria en hogares salteños que no cuentan con red de gas natural. El lanzamiento se realizará el martes 25 de agosto en San Antonio de los Cobres, localidad donde ya son 120 las familias inscriptas.

El programa tiene como objetivo garantizar el acceso seguro al agua caliente sanitaria, mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias, reducir el uso de métodos precarios de calentamiento de agua y favorecer la equidad territorial tanto en zonas urbanas como rurales, promoviendo el uso de equipamiento eléctrico seguro y eficiente en los hogares.

Para acceder al programa, las familias deben ser titulares del servicio de energía eléctrica y no contar con red de gas natural en su vivienda. Se trata de un microcrédito financiado en 20 cuotas iguales y sin interés, de $3.100 cada una, que se debitan directamente de la factura del servicio eléctrico. El equipamiento consiste en un calefón eléctrico de 20 litros de capacidad, de instalación mural, fabricado en acero inoxidable y con sistema de seguridad para prevenir accidentes domésticos.

Desde la Subsecretaría destacaron que "Calefón en Casa" se suma a las políticas de acompañamiento territorial impulsadas desde el Gobierno de la Provincia, con el objetivo de garantizar el acceso a servicios básicos y mejorar la calidad de vida de las familias salteñas.