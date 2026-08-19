El miércoles 26 será el 28° Neumatón de la ciudad

La 28º edición del Neumatón que organiza la Municipalidad de Salta se realizará el miércoles 26 de agosto de 10 a 17 horas en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal (CCM), en Paraguay 1240.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, expresó que “hasta la fecha ya se lograron acopiar 2.100 toneladas de neumáticos fuera de uso; y en cada edición notamos un alto compromiso ambiental por parte de los participantes”.

El funcionario reiteró que “la importancia de esta campaña es evitar que las cubiertas se acumulen en las viviendas o en los galpones o que sean arrojadas en baldíos, canales pluviales o en espacios públicos”.

Los vecinos y empresas que depositen sus cubiertas fuera de uso recibirán beneficios, como descuentos en nuevas compras y la entrega de plantines y arbolitos.

Es importante recordar que, los NFU (neumáticos fuera de uso) son reciclados para la fabricación de cemento a través de la generación de energía calórica para los hornos correspondientes.

Se reitera que, por cuestiones de capacidad y logística, no se reciben neumáticos de gran tamaño, como de tractores o maquinarias viales.