El Centro Regional de Hemoterapia amplió su certificación internacional de calidad

El Centro Regional de Hemoterapia “Dr. Roberto Lovaglio” renovó la certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma IRAM-ISO 9001:2015, luego de superar una auditoría de seguimiento realizada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).

La distinción cuenta además con el reconocimiento de la Red Internacional de Certificación IQNET, por sus siglas en inglés, por lo que el sistema de gestión implementado por el organismo cuenta con reconocimiento tanto nacional como internacional.

Durante la auditoría se evaluaron los procesos vinculados al ingreso y procesamiento de muestras de donantes de sangre y a la emisión de resultados de los laboratorios de serología, biología molecular e inmunohematología.

Esto comprende, entre otras prácticas, la determinación de grupos sanguíneos, la detección de anticuerpos irregulares y el tamizaje de marcadores de infecciones transmisibles por transfusión.

También fueron auditados los procesos de fraccionamiento, liberación y etiquetado de hemocomponentes destinados al uso terapéutico.

La jefa del programa de Aseguramiento de la Calidad de esa institución, Gisela Luna, explicó que la recertificación es resultado de un proceso institucional orientado a incorporar una cultura de calidad y a estandarizar las prácticas de trabajo.

“Estandarizar los procesos y sostenerlos en el tiempo permite trabajar con mayor seguridad. Nuestro sistema comprende tanto el circuito del donante como el de la sangre, desde la calificación biológica hasta la producción de hemocomponentes”, dijo la profesional.

Donantes con resultados reactivos

Uno de los aspectos incorporados al alcance de la certificación es la citación de donantes que presentan resultados reactivos en los estudios realizados por el Centro Regional de Hemoterapia.

El procedimiento contempla la localización y notificación del donante, el asesoramiento y su derivación al sistema de salud para efectuar estudios complementarios y, cuando corresponda, continuar con el seguimiento y tratamiento.

Luna explicó que la incorporación de este proceso permite que la tarea de Hemoterapia trascienda el ámbito transfusional y tenga un impacto en la prevención y el cuidado de la salud.

De esta manera, la detección de resultados reactivos durante el proceso de donación también puede contribuir a identificar infecciones, facilitar el acceso a estudios complementarios y vincular a las personas con los servicios sanitarios correspondientes.

La jefa del programa de Aseguramiento de la Calidad destacó, además, la importancia de trabajar con los donantes en el autocuidado y la prevención. “Necesitamos donantes, pero también una población consciente y que conozca la importancia del cuidado de su salud”, manifestó.

La certificación ISO 9001:2015 establece requisitos para los sistemas de gestión de la calidad y contempla, entre otros aspectos, la estandarización de procesos, su seguimiento y la mejora continua.