Hasta septiembre el Móvil Odontológico estará en la Escuela de Emprendedores
La atención será exclusiva para los alumnos sin obra social que asisten a la institución. Los turnos ya fueron otorgados. La atención se realiza de 8:00 a 13:00 hs.
Salta Hoy
19 / 08 / 2026
La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad brindará el servicio del Móvil Odontológico en la Escuela de Emprendedores hasta fines de septiembre, destinado exclusivamente a los alumnos de la institución que no cuentan con obra social.
Los turnos ya fueron otorgados por la Dirección de la Escuela de Emprendedores y los beneficiarios podrán acceder a curaciones, extracciones, inactivaciones y otras prestaciones odontológicas.
De esta manera, la Municipalidad acerca servicios gratuitos para promover el cuidado de la salud bucal y facilitar el acceso a la atención odontológica.