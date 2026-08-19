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Salta expuso su modelo de salud digital en Tucumán

El titular de la cartera sanitaria expuso los avances del Hospital Público Digital SAFESA durante una jornada regional que reunió a ministros del NOA y especialistas en políticas de salud. 

Salta Hoy

19 / 08 / 2026

 

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En el marco de la jornada de actualización “El sistema de salud argentino (descentralización, cooperación, coordinación) y la inmunización provincial ante enfermedades prevalentes en la infancia”, desarrollada en el Teatro Municipal Rosita Ávila de la capital tucumana, el ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, expuso los alcances y resultados del Hospital Público Digital SAFESA.

El encuentro, organizado por el Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud (IPEGSA) con el auspicio de la Federación Latinoamericana de Hospitales y el apoyo de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, contó con la apertura y palabras de bienvenida a cargo de la intendenta local, Rossana Chahla, junto al presidente de IPEGSA, Rubén Torres.

Durante el conversatorio sobre capacidades, responsabilidades y oportunidades sanitarias provinciales, en el que participaron ministros y autoridades de las carteras de salud de Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca y Jujuy, Mangione destacó cómo la innovación tecnológica permite democratizar el acceso a especialistas en zonas remotas, reduciendo barreras geográficas e inequidades territoriales.

El funcionario subrayó la urgencia de estas herramientas ante un contexto donde el 80% de las localidades del interior no cuentan con especialistas en territorio: "Buscamos mejorar la productividad mediante tecnología y nuevos procesos para que un paciente en Santa Victoria Oeste reciba la misma calidad de atención que uno en la capital", remarcó.

Entre los puntos centrales de la exposición se detalló la incorporación de dispositivos móviles con asistencia de Inteligencia Artificial para exámenes clínicos a distancia (otoscopías, auscultaciones cardíacas y pulmonares, y electrocardiogramas en tiempo real). Asimismo, se expusieron resultados en localidades como Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres, donde se evitaron derivaciones y traslados de hasta dos días con costos significativos para el sistema y las familias.

Se resaltó además que SAFESA se encuentra plenamente integrado a la Historia Clínica Unificada provincial, garantizando trazabilidad, receta electrónica y registro de prestaciones en más de 20 centros asistenciales, brindando cobertura en 8 especialidades críticas como Cardiología, Diabetología, Nefrología y Dermatología pediátrica.

La jornada continuó con paneles sobre evidencia y toma de decisiones sanitarias, prevención de VSR y estrategias de inmunización 2026/2027 a cargo de referentes técnicos nacionales y regionales.

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