El parque San Martín se prepara para celebrar el Día Mundial del Folklore

La Agencia Cultura de la Municipalidad de Salta acompaña al Centro Polivalente de Arte Nº 5092 en una nueva celebración por el Día Mundial del Folklore, con una jornada que invita a encontrarse con las expresiones culturales a través de la música, la danza y el arte.

La actividad se realizará este viernes 21 de agosto, de 8:30 a 12:30, en el anfiteatro ‘Cuchi’ Leguizamón, ubicado en el parque San Martín, con entrada libre y gratuita.

Bajo el lema “Borrando fronteras”, la propuesta busca ampliar la mirada sobre el folklore y pensarlo como un espacio de encuentro e intercambio entre culturas. Durante la mañana, estudiantes de distintas especialidades del Centro Polivalente de Arte compartirán con la comunidad el trabajo desarrollado durante el año.

Habrá danzas de origen folclórico y popular, danzas escénicas, música en vivo, exposiciones, stands, juegos folklóricos tradicionales y diferentes producciones artísticas. También participarán estudiantes de instituciones educativas invitadas, generando un espacio de intercambio y camaradería.

Uno de los momentos destacados de la jornada será la presentación de la Banda Municipal “25 de Mayo”, prevista para el cierre, alrededor de las 12, que sumará música en vivo a esta celebración de nuestras raíces y expresiones culturales.

La propuesta se realiza en el marco del Día Mundial del Folklore, que se conmemora cada 22 de agosto y busca poner en valor las tradiciones, costumbres y manifestaciones culturales de los pueblos.

De esta manera, el Centro Polivalente de Arte invita a la comunidad a disfrutar de una mañana para celebrar, compartir y descubrir el folklore desde nuevas miradas, haciendo del parque San Martín un punto de encuentro entre generaciones y expresiones artísticas.