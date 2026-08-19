La Policía de Salta incautó 120 mil dosis de cocaína en Orán

La Policía de Salta, a través de la Brigada de Investigaciones N°2, realizó un importante procedimiento en la Ciudad de Orán, junto a la Dirección General de Drogas Peligrosas y Gendarmería Nacional.

Por el hecho se allanó una vivienda del y mediante el trabajo de un perro detector de narcóticos fueron localizados 15 paquetes rectangulares. Tras las pruebas correspondientes, arrojaron como resultado positivo para cocaína, equivalente a 120 mil dosis de droga.

Además, por el hecho, se detuvo a dos personas de 18 y 21 años, se secuestraron celulares y un automóvil vinculado con la investigación.

Las actuaciones se desarrollaron bajo la jurisdicción de la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán.