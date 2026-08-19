Salta Libre de Cataratas: “Yo hago costura y pintura, y necesito ver bien”

En el marco del programa “Salta Libre de Cataratas”, la Municipalidad de Salta, junto a la Fundación Saravia Olmos, realizó una jornada de atención oftalmológica en el CIC Santa Cecilia, donde más de 200 vecinos pudieron acceder a controles y evaluaciones para detectar cataratas y otras dificultades relacionadas con la visión.

La iniciativa estuvo destinada a personas mayores de 55 años que no cuentan con obra social ni cobertura médica, con el objetivo de facilitar el acceso a la atención oftalmológica y acompañar a quienes necesitan realizar estudios y tratamientos que, en muchos casos, resultan difíciles de afrontar económicamente.

Una de las vecinas que participó de la jornada contó que se enteró de la actividad a través de mensajes de referentes barriales y de su entorno familiar. “Vine a anotarme porque tengo cataratas. Para quienes a veces no pueden afrontar todos estos trámites, esta posibilidad es muy buena”, expresó.

La mujer destacó además la importancia de recuperar la visión para continuar con sus actividades cotidianas. “Yo hago costura y pintura, y necesito ver bien. A veces tengo que leer varias veces porque me cuesta mucho enfocar y tengo que esforzar mucho la vista”, relató.

El objetivo principal de estas intervenciones es avanzar en la detección temprana y programar el tratamiento o la derivación quirúrgica necesaria para cada caso, de forma totalmente gratuita.