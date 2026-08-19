Nuevos desvíos para líneas de SAETA por las obras en avenida Bolivia
La empresa habilitó nuevos recorridos alternativos para distintas líneas. Los cambios afectan los servicios hacia el norte y sur de la ciudad.
Salta Hoy
19 / 08 / 2026
SAETA informó que, debido a los avances registrados en las obras del Plan Vial Zona Norte que se ejecutan sobre avenida Bolivia, desde hoy quedaron habilitados nuevos desvíos para distintas líneas del transporte público de pasajeros.
Hacia el norte
1C: Av. Bolivia – Superí – Pueyrredón – continuación Boulevard – rotonda a la altura del puesto de Aguas del Norte – retorno por Boulevard al recorrido habitual.
6AC, Troncal Norte-Sur, H-M. y TNO: Av. Bolivia – Superí – Pueyrredón – continuación Boulevard – rotonda a la altura del puesto de Aguas del Norte – Av. Bolivia y recorrido habitual.
TSE y 6 Caldera: Zuviría – C. Forest – Pueyrredón – continuación Boulevard – rotonda a la altura del puesto de Aguas del Norte – Av. Bolivia y recorrido habitual.
Hacia el sur
6AC, Troncal Norte-Sur, H-M. y La Caldera: Av. Bolivia – primer acceso a barrio Pereyra Rozas, a la altura del puesto de Aguas del Norte – continuación Boulevard – Pueyrredón – Av. Constitución – Mitre – F. Aguirre – Av. Bolivia y recorrido habitual.
Troncal Sudeste: Av. Bolivia – primer acceso a barrio Pereyra Rozas, a la altura del puesto de Aguas del Norte – continuación Boulevard – Pueyrredón – Av. Constitución – Mitre y recorrido habitual.
Desde SAETA solicitaron a los usuarios prestar atención a estos cambios mientras continúan los trabajos viales en la zona norte de la ciudad.