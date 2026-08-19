Continúa la limpieza y desalojo en los canales pluviales de la ciudad

Con el objetivo de mantener en condiciones los espacios y garantizar mayor seguridad para los vecinos, la Municipalidad de Salta continúa con los trabajos de saneamiento y limpieza de diferentes canales.

En esta oportunidad, se trabajó sobre los canales de Av. Bolivia, donde se detuvo a personas que habitaban el lugar y lo ensuciaban. Durante las tareas, que se realizaron en conjunto con la Policía, se retiraron colchones, restos de madera y residuos, entre otros materiales.

Se busca evitar la obstrucción de canales, la generación de microbasurales, focos infecciosos, inseguridad, riesgo de incendios. Las tareas se llevaron a cabo a lo largo de todo el canal pluvial. «Buscamos mantener la limpieza para evitar las inundaciones en la época de lluvia, ya que todo el material que estas personas acumulan puede estancarse en los canales», explicó Alfredo Vorano, subsecretario de Mantenimiento Urbano.

Desde la Municipalidad remarcaron que estos operativos se seguirán realizando para garantizar la seguridad, la limpieza y el saneamiento de los diferentes canales.