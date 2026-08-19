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Nueva edición de la Feria Artesanal “Hecho en la Tierra del Milagro” en Casa de la Cultura

Del 4 de septiembre al 11 de octubre, las distintas Asociaciones de Artesanos del Mercado Artesanal de Salta exhibirán y pondrán a la venta piezas auténticas de la provincia. La propuesta tendrá entrada gratuita y se desarrollará de 10 a 21.

Salta Hoy

19 / 08 / 2026

 

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La Secretaría de Cultura de la Provincia, a través del Mercado Artesanal de Salta y la Casa de la Cultura, invita a salteños y turistas a recorrer la Feria Artesanal “Hecho en la Tierra del Milagro”, una propuesta que busca acercar al público la riqueza y diversidad de la producción artesanal salteña.
 
La feria se llevará a cabo del 4 de septiembre de 10 a 21 horas, en vísperas de la Fiesta del Señor y Virgen del Milagro, una de las celebraciones religiosas y culturales más importantes de Salta, coincidiendo además con un período de gran afluencia de visitantes y turistas a la provincia; y tendrá lugar hasta el 11 de octubre, en el hall de la Casa de la Cultura, ubicada en Caseros 460, con entrada libre y gratuita.
 
Durante la feria, las diferentes Asociaciones de Artesanos del Mercado Artesanal de Salta participarán con espacios de exposición y venta, ofreciendo al público una amplia variedad de piezas elaboradas de manera artesanal y representativas de los distintos territorios y expresiones culturales de la provincia.
 
Los visitantes podrán encontrar artesanías vinculadas a diversos rubros, entre ellos textiles, cerámica, madera, cuero, cestería, metales, gastronomía regional, entre otros, realizadas por artesanos que preservan técnicas tradicionales y transmiten saberes de generación en generación.
 
La Feria “Hecho en la Tierra del Milagro” constituye además una oportunidad para fortalecer la comercialización de las artesanías, acompañar el trabajo de los hacedores culturales y promover el contacto directo entre productores y consumidores.
 
La iniciativa pone en valor a la artesanía como una expresión fundamental de la identidad cultural salteña, destacando el vínculo entre territorio, tradición, creatividad y trabajo artesanal, celebrando el talento de quienes mantienen viva nuestra cultura a través de sus manos.

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