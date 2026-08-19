Desarticulan tres bocas de expendio de droga en barrio Santa Clara de Asís

La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Drogas Peligrosas, desarticuló tres bocas de expendio de drogas en el barrio Santa Clara de Asís, de Capital y detuvo a cuatro personas mayores de edad.

Los procedimientos fueron realizados en el marco de tres causas por comercialización de estupefacientes, a partir de reportes realizados por vecinos a través del sitio de Denuncias Web.

En ese contexto, efectivos de la Dirección Microtráfico allanaron tres inmuebles, donde secuestraron más de 4500 dosis de marihuana y cocaína, un arma de fuego, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

En el hecho intervinieron la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y la Unidad Fiscal de Investigación Judicial.

Además, en el marco de los patrullajes preventivos que realiza la fuerza de seguridad provincial, se incautaron otras 362 dosis de sustancias estupefacientes.

Cabe destacar que el Sistema de Denuncias Web es una plataforma anónima y segura que permite a la ciudadanía reportar la presunta venta de drogas y otros delitos a través del sitio de https://www.denunciasweb.gob.ar.